Миллер заявил об изменении стратегии «Газпрома»

Короткая ссылка
«Газпром» меняет стратегию, уделяя больше внимания газопереработке, заявил глава компании Алексей Миллер.
Миллер заявил об изменении стратегии «Газпрома»
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«В текущий период времени мы меняем немножко нашу стратегию и больше внимания уделяем вопросу создания новых мощностей по газопереработке», — цитирует Миллера РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным, этаносодержащим. Кроме того, отметил он, на традиционных месторождениях в Западной Сибири идёт работа всё в более и более глубоких пластах залегания газа, а он также этаносодержащий.

Таким образом, сообщил Миллер, компания ставит задачу монетизировать разработку запасов такого газа. По его словам, у неё два таких проекта — комплекс в Усть-Луге и Амурский газоперерабатывающий завод — и они являются одними из крупнейших в мире.

В феврале совет директоров «Газпрома» принял решение переизбрать Миллера на пост председателя правления ещё на пять лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить