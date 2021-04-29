Миллер заявил об изменении стратегии «Газпрома»

«Газпром» меняет стратегию, уделяя больше внимания газопереработке, заявил глава компании Алексей Миллер.

«В текущий период времени мы меняем немножко нашу стратегию и больше внимания уделяем вопросу создания новых мощностей по газопереработке», — цитирует Миллера РИА Новости.

По его словам, это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным, этаносодержащим. Кроме того, отметил он, на традиционных месторождениях в Западной Сибири идёт работа всё в более и более глубоких пластах залегания газа, а он также этаносодержащий.

Таким образом, сообщил Миллер, компания ставит задачу монетизировать разработку запасов такого газа. По его словам, у неё два таких проекта — комплекс в Усть-Луге и Амурский газоперерабатывающий завод — и они являются одними из крупнейших в мире.

В феврале совет директоров «Газпрома» принял решение переизбрать Миллера на пост председателя правления ещё на пять лет.