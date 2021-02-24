Миллера переизбрали главой «Газпрома» на пять лет

Совет директоров «Газпрома» принял решение переизбрать Алексея Миллера на пост председателя правления компании ещё на пять лет.

Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

«Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании председателя правления ПАО «Газпром» и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет», — цитирует сообщение РИА Новости.

В январе президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с Миллером, в ходе которой они обсудили ситуацию с газификацией в стране.

Миллер на встрече сообщал, что «к концу 2025 года в 35 регионах России полностью будет завершена сетевая газификация».