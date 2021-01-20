Путин обсудил с Миллером ситуацию с газификацией в России

Российский лидер Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В частности, в ходе встречи Путин и Миллер обсудили с ситуацию с газификацией в России.

Глава «Газпрома» сообщил, что «к концу 2025 года в 35 регионах России полностью будет завершена сетевая газификация».

По его словам, «это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране».

Миллер заявил, что «к 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация» в России.

«Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковная Госжилинспекция провела более 1,7 тыс. проверок газового оборудования в квартирах и домах региона в 2020 году.

В ноябре Александр Новак сообщал, что, по предварительным расчётам, для реализации программ газификации в России потребуется 1,915 трлн рублей.