Путин обсудил с Миллером ситуацию с газификацией в России
- Reuters
В частности, в ходе встречи Путин и Миллер обсудили с ситуацию с газификацией в России.
Глава «Газпрома» сообщил, что «к концу 2025 года в 35 регионах России полностью будет завершена сетевая газификация».
По его словам, «это составит 90,1% от технически возможной сетевой газификации в стране».
Миллер заявил, что «к 2030 году будет на 100% завершена технически возможная газификация» в России.
«Мы с регионами также подписали планы-графики синхронизации работ на 2021 год. «Газпром» и регионы уже начиная с 1 января набирают совершенно новую скорость, новые темпы работы», — добавил он.
Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковная Госжилинспекция провела более 1,7 тыс. проверок газового оборудования в квартирах и домах региона в 2020 году.
В ноябре Александр Новак сообщал, что, по предварительным расчётам, для реализации программ газификации в России потребуется 1,915 трлн рублей.