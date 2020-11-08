Новак рассказал о программе газификации в России 

Министр энергетики России Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика» сообщил, что, по предварительным расчётам, для реализации программ газификации в России потребуется 1,915 трлн рублей.

«Всего, по предварительным расчётам «Газпрома», для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей», — цитирует его ТАСС.

По его словам, газификация является одной из основных социальных задач России.

Новак отметил, что «критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования». По его словам, «только средствами «Газпрома» в данной ситуации не обойтись».

Он добавил, что в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования.

В августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации» регионов ДФО.