Новак рассказал о программе газификации в России
- РИА Новости
«Всего, по предварительным расчётам «Газпрома», для реализации программ газификации потребуется порядка 1,915 трлн рублей», — цитирует его ТАСС.
По его словам, газификация является одной из основных социальных задач России.
Новак отметил, что «критически важно обеспечить необходимые источники для финансирования». По его словам, «только средствами «Газпрома» в данной ситуации не обойтись».
Он добавил, что в настоящее время рассматриваются дополнительные источники финансирования.
В августе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что «необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации» регионов ДФО.