Мишустин отметил необходимость актуализировать программы газификации в ДФО

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Российский премьер Михаил Мишустин заявил в ходе совещания по электроэнергетике и вопросам газификации ДФО, что «необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации» регионов ДФО.

«Считаю, что развивать газовую инфраструктуру нужно с учетом местных особенностей. Необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он добавил, что «сделать это нужно до конца текущего года».

Ранее Мишустин в ходе рабочей поездки в Камчатский край посетил Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина, где ознакомился с новыми рыболовецкими судами и осмотрел современный рыбоперерабатывающий завод, который планируется запустить в сентябре.

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