Мишустин отметил необходимость актуализировать программы газификации в ДФО
«Считаю, что развивать газовую инфраструктуру нужно с учетом местных особенностей. Необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации», — цитирует ТАСС Мишустина.
Он добавил, что «сделать это нужно до конца текущего года».
Ранее Мишустин в ходе рабочей поездки в Камчатский край посетил Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина, где ознакомился с новыми рыболовецкими судами и осмотрел современный рыбоперерабатывающий завод, который планируется запустить в сентябре.