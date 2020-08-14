Мишустин отметил необходимость актуализировать программы газификации в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин заявил в ходе совещания по электроэнергетике и вопросам газификации ДФО, что «необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации» регионов ДФО.

«Считаю, что развивать газовую инфраструктуру нужно с учетом местных особенностей. Необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он добавил, что «сделать это нужно до конца текущего года».

Ранее Мишустин в ходе рабочей поездки в Камчатский край посетил Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина, где ознакомился с новыми рыболовецкими судами и осмотрел современный рыбоперерабатывающий завод, который планируется запустить в сентябре.