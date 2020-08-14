Мишустин осмотрел рыбоперерабатывающий завод на Камчатке

Российский премьер Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Камчатский край посетил Рыболовецкий колхоз им. В.И.Ленина, где ознакомился с новыми рыболовецкими судами и осмотрел современный рыбоперерабатывающий завод, который планируется запустить в сентябре.

Об этом информирует РИА Новости.

Мишустин поднялся на борт сейнера «Командор», где председатель предприятия Сергей Тарусов сообщил, что колхоз получил уже два подобных судна, которые построены по новейшим норвежским технологиям и в несколько раз эффективнее своих предшественников.

Также Мишустину показали рыбоперерабатывающий завод, который оснащён современным оборудованием исландского производства, позволяющим производить рыбную продукцию глубокой переработки.

Как заявил Тарусов, на заводе будет производиться порядка 200 видов продукции.

Ранее сообщалось, что Мишустин прибыл в Петропавловск-Камчатский.