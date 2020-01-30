Оборот предприятий МСБ в Томской области вырос на 7% в 2019 году

Короткая ссылка
Оборот малых и средних предприятий в Томской области вырос на 7% в 2019 году — до 420 млрд рублей.
Оборот предприятий МСБ в Томской области вырос на 7% в 2019 году
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя губернатора по экономике Андрея Антонова.

Он отметил, что о положительных тенденциях свидетельствует, например, объём перевозок грузов автотранспортом. С учётом малых предприятий и ИП за январь — ноябрь показатель составил 14,3 млн тонн (103,1% к аналогичному периоду предыдущего года).

На начало 2020 года в регионе зарегистрировано более 42,1 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Это более 80% всех хозяйствующих субъектов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье подвели итоги 2019 года в сфере бизнеса и инвестиций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить