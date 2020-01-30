Оборот предприятий МСБ в Томской области вырос на 7% в 2019 году

Оборот малых и средних предприятий в Томской области вырос на 7% в 2019 году — до 420 млрд рублей.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заместителя губернатора по экономике Андрея Антонова.

Он отметил, что о положительных тенденциях свидетельствует, например, объём перевозок грузов автотранспортом. С учётом малых предприятий и ИП за январь — ноябрь показатель составил 14,3 млн тонн (103,1% к аналогичному периоду предыдущего года).

На начало 2020 года в регионе зарегистрировано более 42,1 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. Это более 80% всех хозяйствующих субъектов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье подвели итоги 2019 года в сфере бизнеса и инвестиций.