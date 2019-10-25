Эксперт рассказала о перспективах курса рубля в начале ноября

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Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с «Российской газетой» рассказала о перспективах курса рубля в начале ноября.
Эксперт рассказала о перспективах курса рубля в начале ноября
  • РИА Новости

Как напомнила эксперт, 30 октября ФРС США объявит своё решение по процентной ставке.

«Американские аналитики ожидают, что с вероятностью почти в 90% ФРС понизит коридор процентных ставок на 25 базисных пунктов, до 1,5—1,75%», — сказала она.

По её словам, смягчение процентной ставки в последние дни октября и в начале ноября может ослабить доллар по отношению к мировым валютам, то есть у рубля вновь появится шанс на рост.

Что касается евро, то если брексит не состоится в назначенный срок, то есть 31 октября, то европейская валюта, начавшая укрепляться к доллару, может вновь упасть, в том числе до годовых минимумов.

«Но если брексит всё-таки случится 31 октября, то у евро в начале ноября будет шанс хотя бы краткосрочно поправить свои пошатнувшиеся позиции и вырасти к мировым валютам, в том числе и к рублю», — пояснила Мильчакова.

Она прогнозирует, что в начале ноября курс евро будет в рамках 70—71,5 рубля (и ниже 70 рублей в случае, если брексита не случится), а курс доллара к началу месяца составит 63—64,3 рубля.

Ранее директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев в беседе с ФАН рассказал о перспективах курса рубля.

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