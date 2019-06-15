В Китае открыли павильон VI российско-китайского ЭКСПО

Вице-премьер России Максим Акимов и заместитель председателя КНР Ван Цишань открыли выставочный павильон VI российско-китайского ЭКСПО в китайском Харбине.

Как сообщает РИА Новости, выставка будет работать до 19 июня.

Общая площадь ЭКСПО более 86 тысяч квадратных метров.

На выставке разместили свои стенды более 1760 компаний из 74 стран и регионов.

Ранее российский лидер Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином сообщил, что Россия и Китай будут развивать практику расчётов в национальных валютах.

Заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил торговые отношения России и Китая и возможность расчётов двух стран в нацвалютах.