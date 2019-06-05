Путин и Си Цзиньпин договорились развивать расчёты в нацвалютах

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Россия и Китай будут развивать практику расчётов в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин и Си Цзиньпин договорились развивать расчёты в нацвалютах
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Россия и Китай намерены развивать практику расчётов в национальных валютах», — сказал глава государства.

По его словам, заключены межправсоглашения, нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках.

В ноябре сообщалось, что Москва и Пекин обсуждают создание трансграничной системы расчётов с использованием нацвалют.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с Nation News оценил тренд на отказ от расчётов в долларах.

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