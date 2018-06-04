В Хабаровском крае оценили попадание региона в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестклимата

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Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт оценил попадание региона в топ-20 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, представленного на Петербургском международном экономическом форуме.

Как отметил чиновник, данный перечень — не просто набор показателей.

«Это мощный национальный проект. Это философия отношения к бизнесу», — сказал он в беседе с ИА «Хабаровский край».

По его словам, частные инвестиции, предпринимательская инициатива — это база, фундамент экономического развития региона и страны.

«Принципиальное значение имеет система обратной связи с бизнесом. Я это отметил и в своём выступлении на площадке Петербургского международного форума. Здесь неоценимую помощь нам оказывает Агентство стратегических инициатив и его дальневосточное представительство», — заявил Шпорт.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что Санкт-Петербург и Калининградская область утвердили «дорожную карту» по сотрудничеству.

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