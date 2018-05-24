Санкт-Петербург и Калининградская область утвердили «дорожную карту» по сотрудничеству, сообщает «Янтарный край».

Соответствующий документ подписали главы регионов Георгий Полтавченко и Антон Алиханов в рамках Петербургского международного экономического форума.

В соглашении утверждены главные направления взаимодействия на ближайшие пять лет.

На встрече Полтавченко и Алиханов обсудили развитие транспортного сообщения, туризм, молодёжный обмен.

«Мы активно движемся в направлении развития паромного сообщения между Санкт-Петербургом и Калининградской областью. Это позволит обеспечить дополнительную связь этого региона с большой землёй, будет способствовать наращиванию нашего туристического потенциала», — заявил Полтавченко.

Алиханов также выразил готовность к сотрудничеству в сфере здравоохранения. Он отметил заинтересованность в поставках в Калининградскую область продукции петербургских фармацевтических предприятий, а также медицинского оборудования, которое предоставляется по спецпрограмме бесплатного тестирования, организованной в Санкт-Петербурге.

«Дорожная карта» предусматривает 17 направлений взаимодействия, среди которых промышленная кооперация, развитие малого и среднего предпринимательства и импортозамещения, транспорт и транспортная инфраструктура, образование, природопользование и экологическая безопасность, градостроительство и архитектура.

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