Хабаровский край намерен представить 16 крупных инвестпроектов на ПМЭФ

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Хабаровский край намерен представить 16 крупных инвестпроектов на Петербургском международном экономическом форуме.

Делегацию возглавит губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Инвестиционный потенциал будет представлен на выставочном стенде, специально разработанном для ПМЭФ. Там разместят информацию о результатах деятельности резидентов ТОСЭР и Свободного порта, развитии центров экономического роста, продвижении экспортного потенциала.

Кроме того, предусмотрена зона, посвящённая применению успешных практик на «дальневосточных гектарах», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Среди 16 инвестпроектов — инициативы в области лесной, деревоперерабатывающей, угольной, рыбной промышленности, туристической и сельскохозяйственной отраслей, высокотехнологичной медицины и др.

Ранее ФАН сообщало об утверждении деловой программы Санкт-Петербурга на ПМЭФ.

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