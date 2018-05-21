Хабаровский край намерен представить 16 крупных инвестпроектов на ПМЭФ
Делегацию возглавит губернатор региона Вячеслав Шпорт.
Инвестиционный потенциал будет представлен на выставочном стенде, специально разработанном для ПМЭФ. Там разместят информацию о результатах деятельности резидентов ТОСЭР и Свободного порта, развитии центров экономического роста, продвижении экспортного потенциала.
Кроме того, предусмотрена зона, посвящённая применению успешных практик на «дальневосточных гектарах», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Среди 16 инвестпроектов — инициативы в области лесной, деревоперерабатывающей, угольной, рыбной промышленности, туристической и сельскохозяйственной отраслей, высокотехнологичной медицины и др.
Ранее ФАН сообщало об утверждении деловой программы Санкт-Петербурга на ПМЭФ.