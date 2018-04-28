Делегацию Швейцарии на ПМЭФ возглавит министр финансов

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Делегацию Швейцарии на Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году возглавит министр финансов Ули Маурер, сообщает газета «Известия».

Об этом стало известно в ходе встречи советника президента России Антона Кобякова с послом Швейцарии в России Ивом Россье.

«Объём российско-швейцарского товарооборота за последние годы демонстрирует положительную динамику», — заявил Кобяков.

По его словам, в настоящее время в России работает более 600 предприятий с участием швейцарского капитала, в Швейцарии — около 350 предприятий с российским капиталом.

В состав швейцарской делегации на ПМЭФ войдут руководители крупных компаний и организаций, передаёт kp.ru.

«От своих коллег и от наших предпринимателей я всегда слышал только положительные отзывы об участии в форуме, который всегда проходит на высоком организационном уровне», — отметил посол Швейцарии.

Ранее сообщалось, что в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума 2018 года пройдут теледебаты RT «От Атлантики до Тихого океана: создавая пространство доверия».

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