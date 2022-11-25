ЕК не работает над запретом импорта газа из России в ЕС

Пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что в ЕК никогда не рассматривали возможность введения запрета на импорт российского газа.

«Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ... Мы никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось», — цитирует его РИА Новости.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об идее введения потолка цен на газ в Европе.