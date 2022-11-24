Министр Италии: ряд стран ЕС критически относятся к идее о ценовом потолке на газ

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин заявил, что 15 стран Европейского союза критически относятся к предложению Европейской комиссии об установлении потолка цен на природный газ.

Об этом он сказал по прибытии на заседание Совета министров энергетики ЕС.

«Только что завершилось совещание стран, критически настроенных в отношении предложения Еврокомиссии. Мы согласились не присоединяться к предложению, представленному ЕК», — цитирует его РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в настоящий момент странам ЕС надо оценить в целом как предложение ЕК по ценовому потолку, так и другие проблемы, которые могут касаться солидарности, прозрачности, но «всё это в одном блоке».

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об идее введения потолка цен на газ в Европе.