Министр Италии: ряд стран ЕС критически относятся к идее о ценовом потолке на газ
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Об этом он сказал по прибытии на заседание Совета министров энергетики ЕС.
«Только что завершилось совещание стран, критически настроенных в отношении предложения Еврокомиссии. Мы согласились не присоединяться к предложению, представленному ЕК», — цитирует его РИА Новости.
Он также подчеркнул, что в настоящий момент странам ЕС надо оценить в целом как предложение ЕК по ценовому потолку, так и другие проблемы, которые могут касаться солидарности, прозрачности, но «всё это в одном блоке».
Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об идее введения потолка цен на газ в Европе.