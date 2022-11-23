Аналитик Деев прокомментировал ситуацию с поставками газа в Европу

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев заявил, что СПГ в объёме 30 млн т не заменит российские поставки через трубопроводы.

«Поэтому Европа увеличивает закупку СПГ у крупнейших производителей — США, Австралии, Катара, а также активно строит регазификационные терминалы и плавучие хранилища сжиженного газа», — рассказал он в беседе с ФАН.

По его словам, переплата при этом будет, причём европейские страны за реализацию таких проектов заплатят цену тройную, если не выше.

Как пояснил Деев, СПГ сейчас является крайне востребованным товаром во всём мире.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался об идее введения потолка цен на газ в Европе.