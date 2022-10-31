Генсек ОПЕК заявил о неизбежности рецессии в Европе
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Об этом он сказал в кулуарах конференции ADIPEC.
«Европу определённо ждет рецессия, возможно и США движутся в эту сторону», — цитирует его РИА Новости.
Он также отметил, что экономические проблемы ЕС и США повлияют на нефтяной спрос.
«И поэтому наш прогноз показывает, что сейчас в ближайшие месяцы будет назревать профицит. И это было главной причиной, по которой в октябре мы решили действовать на опережение», — добавил он.
Ранее СМИ писали, что немецкие экономисты заявили о начале рецессии в Германии.