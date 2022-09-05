Аналитик Быков не исключил снижения курса биткоина до $17,5 тысячи

Старший аналитик компании Esperio Антон Быков прокомментировал ситуацию с курсом биткоина.

«Реалии текущего рынка таковы, что чем лучше чувствует себя экономика США, тем активнее ФРС может ужесточать монетарную политику, усложняя жизнь спекулянтам и увеличивая давление на финансовые рынки», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, инвесторам будет явно не до рискованных инструментов сразу по нескольким причинам.

Как пояснил Быков, чем выше ставка — тем дороже обходятся кредиты под спекулятивные операции. Кроме того, нет смысла рисковать, если надёжные долговые бумаги США приносят доход.

«В таких условиях биткоин может запросто подешеветь до $17,5 тыс.», — добавил эксперт.

Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал советы по выбору инструментов инвестирования.