В Калужской области рассказали об итогах работы на ПМЭФ-2022

На Петербургском международном экономическом форуме делегация Калужской области подписала 11 инвестиционных соглашений. Общий объём инвестиций — около 70 млрд рублей.

Как сообщает ИА REGNUM, об этом говорилось на заседании регионального правительства.

В области будет создано свыше 2,8 тыс. новых рабочих мест для производства лекарств, стройматериалов, мебели, а также в сфере логистики и других отраслях.

Среди других результатов ПМЭФ-2022 — победа калужан в национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра».

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали 40 соглашений на общую сумму 145 млрд рублей.