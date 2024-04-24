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Ещё одному добровольцу — участнику СВО из Молдавии грозит депортация

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Ещё одному добровольцу из Молдавии, уроженцу Приднестровья Андрею Караману, грозит депортация на родину и 23 года тюрьмы за «наёмничество» после расформирования подразделения «Каскад».
Ещё одному добровольцу — участнику СВО из Молдавии грозит депортация
  • Gettyimages.ru

Караман в ДНР с 1 июля 2023 года, он приехал, чтобы отстаивать интересы русскоязычного народа и России. Боец рассказал RT, что вместе с одноклассником подписал контракт, воевал под Урожайным, в Новомихайловке и Угледаре.

Теперь его вместе с сослуживцами 30 апреля могут выслать из страны, так как у них нет российских паспортов. По словам Карамана, с сентября прошлого года они пытались получить в ДНР гражданство России, но им отказывали, причём устно.

«Нам обещали гражданство. Я приехал воевать за страну, за русскоязычный народ. И вопрос: к чему тогда я воевал, за что, если меня сейчас отправят домой на 23 года тюрьмы?» — сказал мужчина.

Андрей планирует служить дальше и заключить контракт с другим подразделением.

RT в рамках проекта #НеОдинНаОдин отправил запрос в МВД. С Андреем, а также с двумя другими бойцами со схожей ситуацией уже связались из аппарата сенатора от ДНР Александра Волошина, чтобы помочь решить вопрос с гражданством.

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