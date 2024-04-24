В ДНР контролируют ситуацию с добровольцами, которые не могут получить гражданство

После публикаций RT об участвующих в СВО иностранных добровольцах, которые не могут получить гражданство России, в ДНР пообещали помочь бойцам. С военными связался аппарат сенатора от ДНР Александра Волошина.

«По поручению главы мы держим этот вопрос на контроле... работаем», — сообщил RT его помощник.

RT рассказывал истории серба Александра Йокича и молдаванина Василия Стажилы. Они приехали в ДНР и вступили в батальон «Каскад». Обращались в местное МВД, чтобы получить российский паспорт, но им отказали.

Недавно пришёл указ о расформировании подразделения, а без российского гражданства их могут депортировать на родину, где им грозит тюрьма за «наёмничество».