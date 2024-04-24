В ДНР контролируют ситуацию с добровольцами, которые не могут получить гражданство
- Gettyimages.ru
- © JessAerons
«По поручению главы мы держим этот вопрос на контроле... работаем», — сообщил RT его помощник.
RT рассказывал истории серба Александра Йокича и молдаванина Василия Стажилы. Они приехали в ДНР и вступили в батальон «Каскад». Обращались в местное МВД, чтобы получить российский паспорт, но им отказали.
Недавно пришёл указ о расформировании подразделения, а без российского гражданства их могут депортировать на родину, где им грозит тюрьма за «наёмничество».