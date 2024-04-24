RT обратился в МВД из-за добровольца из Приднестровья, которому грозит депортация

RT обратился в Министерство внутренних дел России по поводу ситуации с добровольцем из Приднестровья Василием Стажилой, которому может грозить депортация.

Как рассказал Стажила, до 22 лет он жил в Приднестровье, пока в 2022 году не переехал в подмосковное Пушкино. В мае 2023 года он по рекомендации друга вступил в батальон «Каскад» в Донецкой Народной Республике.

Уже будучи там, он подал документы в МВД для оформления гражданства в Донецке, но ответа так и не получил.

Контракт Стажилы заканчивается 30 апреля, а временная регистрация — 15 мая. После этого его могут депортировать в Молдавию, где он уже находится в розыске за «наёмничество».

«Мне вот интересно, почему некоторые граждане Молдовы, которые за Украину воюют, — они возвращаются героями, а те, кто за Россию идут, — они наёмники, преступники, расисты?.. Такие двойные стандарты получаются», — отметил доброволец.

Мужчина сказал, что продлить контракт возможности нет: его батальон расформирован. Перейти в другой он хотел бы уже в качестве российского гражданина.

Проект RT #НеОдинНаОдин будет следить за развитием событий, чтобы помочь добровольцу получить гражданство.

Ранее RT поговорил с добровольцем из Сербии Александром Йокичем, который участвовал в специальной военной операции. Мужчина опасается депортации на родину, где ему грозит срок по статье о наёмничестве.