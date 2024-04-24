RT поговорил с добровольцем из Сербии, который участвовал в спецоперации
Добровольцу из Сербии грозит депортация и срок за наёмничество
- РИА Новости
Александр Йокич записал обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь получить гражданство России.
Йокич приехал в Донецкую Народную Республику в 2021 году, он считает своим долгом защищать русский народ и его интересы. Его отец в 1990-х годах участвовал в конфликтах в Югославии и плечом к плечу воевал с русскими добровольцами.
В ДНР Йокич вступил в БТФ «Каскад», где служит и по настоящий момент, однако недавно пришёл указ о расформировании подразделения. Доброволец хочет остаться жить в России и получить здесь образование.
Йокич добавил, что несколько раз обращался в миграционную службу ДНР для получения российского гражданства. Но из-за того, что он подписал контракт именно с республикой, получал устный отказ.
RT отправил запрос в Министерство внутренних дел.