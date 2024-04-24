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RT поговорил с добровольцем из Сербии, который участвовал в спецоперации

Добровольцу из Сербии грозит депортация и срок за наёмничество

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RT поговорил с добровольцем из Сербии Александром Йокичем, который участвовал в специальной военной операции. Мужчина опасается депортации на родину, где ему грозит срок по статье о наёмничестве.
RT поговорил с добровольцем из Сербии, который участвовал в спецоперации
  • РИА Новости

Александр Йокич записал обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь получить гражданство России.

Йокич приехал в Донецкую Народную Республику в 2021 году, он считает своим долгом защищать русский народ и его интересы. Его отец в 1990-х годах участвовал в конфликтах в Югославии и плечом к плечу воевал с русскими добровольцами.

В ДНР Йокич вступил в БТФ «Каскад», где служит и по настоящий момент, однако недавно пришёл указ о расформировании подразделения. Доброволец хочет остаться жить в России и получить здесь образование.

Йокич добавил, что несколько раз обращался в миграционную службу ДНР для получения российского гражданства. Но из-за того, что он подписал контракт именно с республикой, получал устный отказ.

RT отправил запрос в Министерство внутренних дел. 

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