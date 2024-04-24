RT в Telegram
Подпишись

Байден во время выступления вслух прочитал техническую подсказку с телесуфлёра

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден снова вслух прочитал техническую подсказку с телесуфлёра во время выступления в Вашингтоне.
Байден во время выступления вслух прочитал техническую подсказку с телесуфлёра
  • AP
  • © Evan Vucci

Байден выступал на конференции строительных профсоюзов. Он сказал: «Представьте, что мы можем сделать дальше. Ещё четыре года. Пауза».

Присутствующие поддержали президента овациями. Видео с выступлением Байдена распространили пользователи соцсетей.

Американские журналисты неоднократно обращали внимание на ошибки президента США во время публичных выступлений. Так, летом 2022 года в СМИ обсуждали ситуацию, когда Байден, выступая, сказал: «Конец цитаты. Повторите фразу».

Бизнесмен Илон Маск, комментируя это, выразил мнение, что Соединёнными Штатами управляет человек, который контролирует телесуфлёр Байдена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить