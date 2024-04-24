Байден во время выступления вслух прочитал техническую подсказку с телесуфлёра

Президент США Джо Байден снова вслух прочитал техническую подсказку с телесуфлёра во время выступления в Вашингтоне.

Байден выступал на конференции строительных профсоюзов. Он сказал: «Представьте, что мы можем сделать дальше. Ещё четыре года. Пауза».

Присутствующие поддержали президента овациями. Видео с выступлением Байдена распространили пользователи соцсетей.

Американские журналисты неоднократно обращали внимание на ошибки президента США во время публичных выступлений. Так, летом 2022 года в СМИ обсуждали ситуацию, когда Байден, выступая, сказал: «Конец цитаты. Повторите фразу».

Бизнесмен Илон Маск, комментируя это, выразил мнение, что Соединёнными Штатами управляет человек, который контролирует телесуфлёр Байдена.