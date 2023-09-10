Маск: США управляет человек, который контролирует телесуфлёр Байдена

Бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что Соединёнными Штатами управляет человек, который контролирует телесуфлёр американского лидера Джо Байдена.

В соцсети X он прокомментировал заявление представителя Республиканской партии Соединённых Штатов Боба Маккобба о том, что, кто бы ни управлял американским лидером, он «совершенно некомпетентен», и ему нужно объявить импичмент.

«Настоящим президентом является тот, кто контролирует телесуфлёр», — написал Маск.

В августе экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующего американского лидера Джо Байдена контролируют Украина и несколько других стран, от которых он получил миллионы долларов.