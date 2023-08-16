Трамп заявил, что Байдена контролируют Украина, Китай и ряд других стран

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что действующего американского лидера Джо Байдена контролируют Украина и несколько других стран, от которых он получил миллионы долларов.

«Джо Байден полностью контролируется Китаем, Украиной и несколькими другими странами. Они знают о нём всё, о всех его ошибках», — цитирует его ТАСС.

По словам Трампа, Байден — «скомпрометированный» лидер, который «приведёт США в ад».

Он добавил, что семья действующего американского президента получила свыше $20 млн от разных стран и сейчас Байдена шантажируют.

Ранее Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой». По его мнению, нынешний американский президент сошёл с ума.