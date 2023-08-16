Трамп заявил, что Байдена контролируют Украина, Китай и ряд других стран
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«Джо Байден полностью контролируется Китаем, Украиной и несколькими другими странами. Они знают о нём всё, о всех его ошибках», — цитирует его ТАСС.
По словам Трампа, Байден — «скомпрометированный» лидер, который «приведёт США в ад».
Он добавил, что семья действующего американского президента получила свыше $20 млн от разных стран и сейчас Байдена шантажируют.
Ранее Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой». По его мнению, нынешний американский президент сошёл с ума.