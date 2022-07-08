Байден в ходе выступления случайно прочитал подсказки с телесуфлёра

Американский президент Джо Байден в ходе выступления на тему прав женщин случайно прочитал подготовленные для него подсказки с телесуфлёра.

«Следует отметить, что среди женщин доля зарегистрированных избирателей, участвующих в голосовании, неизменно оказывается выше, чем среди мужчин. Конец цитаты. Повторите фразу», — заявил американский президент.

Ранее Байден перепутал Швейцарию и Швецию, выступая на тему расширения НАТО.

До этого президент США оговорился, заявив, что Североатлантический альянс угрожает самому себе.

Также Байден несколько раз называл вице-президента США Камалу Харрис президентом страны.