ФСИН предложила новые модели спецодежды для заключённых

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) создала новые модели спецодежды для заключённых. Служба предлагает изменить цветовую гамму, а также ввести новые предметы одежды и обуви.

Эта тема обсуждалась в Министерстве юстиции на совещании с представителями правозащитных организаций.

«Министр юстиции поблагодарил коллег из ФСИН России за проделанную работу, отметив, что новые модели одежды не только помогут улучшить внешний вид осуждённых, но также будут способствовать дальнейшей гуманизации условий их содержания», — сказано в сообщении Минюста.

Участники совещания осмотрели образцы новых моделей спецодежды и отметили, что одежда должна быть современной, комфортной и удобной.