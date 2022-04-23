СК даст правовую оценку факту осквернения памятника советским воинам в литовской Паланге

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Следователи дадут правовую оценку факту осквернения памятника советским воинам в литовском городе Паланга. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
СК даст правовую оценку факту осквернения памятника советским воинам в литовской Паланге
  • © Пресс-служба СК РФ

«Следователи дадут правовую оценку действиям вандалов в Литве, которые осквернили памятник советским воинам-освободителям в центре города Паланга, залив его краской», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела СК установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступления.

Ранее Россия направила МИД Латвии ноту с требованием воспрепятствовать демонтажу советских мемориалов в городе Огре.

В дипмиссии выразили надежду на возобладание здравого смысла и недопущение реализации «противоправной и провокационной инициативы».

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