Россия направила в МИД Латвии ноту в связи с демонтажом советских мемориалов

Короткая ссылка
Россия направила МИД Латвии ноту с требованием воспрепятствовать демонтажу советских мемориалов в городе Огре.
Россия направила в МИД Латвии ноту в связи с демонтажом советских мемориалов
  • Gettyimages.ru

«Направили в МИД Латвии ноту с требованием воспрепятствовать этим реваншистским планам самоуправления г. Огре и обеспечить неукоснительное исполнение действующих двусторонних международно-правовых договоров», — говорится в заявлении российского посольства.

В дипмиссии выразили надежду на возобладание здравого смысла и недопущение реализации «противоправной и провокационной инициативы».

«Крайне возмущены решением Огрской краевой думы демонтировать пять советских мемориалов... Убеждены, что данная затея не имеет под собой ни моральных, ни исторических, ни тем более юридических оснований», — добавили в посольстве.

Российская сторона напомнила, что любые посягательства на мемориальные сооружения России вне зависимости от обоснований в Москве будут рассматривать как грубое нарушение Ригой своих обязательств в рамках Соглашения между правительством России и Латвии от 30 апреля 1994 года по вопросам соцзащищённости военных пенсионеров и членов их семей.

В декабре посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту с требованием расследовать акт вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в Риге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить