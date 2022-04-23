Россия направила в МИД Латвии ноту в связи с демонтажом советских мемориалов
- Gettyimages.ru
«Направили в МИД Латвии ноту с требованием воспрепятствовать этим реваншистским планам самоуправления г. Огре и обеспечить неукоснительное исполнение действующих двусторонних международно-правовых договоров», — говорится в заявлении российского посольства.
В дипмиссии выразили надежду на возобладание здравого смысла и недопущение реализации «противоправной и провокационной инициативы».
«Крайне возмущены решением Огрской краевой думы демонтировать пять советских мемориалов... Убеждены, что данная затея не имеет под собой ни моральных, ни исторических, ни тем более юридических оснований», — добавили в посольстве.
Российская сторона напомнила, что любые посягательства на мемориальные сооружения России вне зависимости от обоснований в Москве будут рассматривать как грубое нарушение Ригой своих обязательств в рамках Соглашения между правительством России и Латвии от 30 апреля 1994 года по вопросам соцзащищённости военных пенсионеров и членов их семей.
В декабре посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту с требованием расследовать акт вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в Риге.