Россия направила в МИД Латвии ноту в связи с демонтажом советских мемориалов

Россия направила МИД Латвии ноту с требованием воспрепятствовать демонтажу советских мемориалов в городе Огре.

«Направили в МИД Латвии ноту с требованием воспрепятствовать этим реваншистским планам самоуправления г. Огре и обеспечить неукоснительное исполнение действующих двусторонних международно-правовых договоров», — говорится в заявлении российского посольства.

В дипмиссии выразили надежду на возобладание здравого смысла и недопущение реализации «противоправной и провокационной инициативы».

«Крайне возмущены решением Огрской краевой думы демонтировать пять советских мемориалов... Убеждены, что данная затея не имеет под собой ни моральных, ни исторических, ни тем более юридических оснований», — добавили в посольстве.

Российская сторона напомнила, что любые посягательства на мемориальные сооружения России вне зависимости от обоснований в Москве будут рассматривать как грубое нарушение Ригой своих обязательств в рамках Соглашения между правительством России и Латвии от 30 апреля 1994 года по вопросам соцзащищённости военных пенсионеров и членов их семей.

В декабре посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту с требованием расследовать акт вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в Риге.