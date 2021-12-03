Посольство России отправило ноту в МИД Латвии после осквернения памятника

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Посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту с требованием расследовать акт вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в Риге.
Посольство России отправило ноту в МИД Латвии после осквернения памятника
  • © Victor Lisitsyn
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«Выражаем серьёзную обеспокоенность в связи с очередным актом вандализма в отношении символа победы над немецко-фашистскими оккупантами в Латвии — мемориала советским воинам-освободителям в Риге, который был осквернён неизвестными лицами 1 декабря», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Она отметила, что «посольством незамедлительно направлена нота в МИД Латвии с требованием... принять исчерпывающие меры по проведению расследования и установлению причастных к данному преступлению, а также приведению памятника в надлежащее состояние».

Накануне сообщалось, что посольство России в Латвии выразило возмущение в связи с актом вандализма в отношении памятника советским воинам — освободителям Риги.

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