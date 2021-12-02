В Риге осквернили памятник советским воинам

Посольство России в Латвии выразило возмущение в связи с актом вандализма в отношении памятника советским воинам — освободителям Риги.

«Разделяем возмущение латвийской общественности в связи с имевшим место 1 декабря очередным актом вандализма в отношении памятника воинам — освободителям Риги и Латвии от фашизма, на плиты которого краской была нанесена надпись неприемлемого содержания», — говорится в сообщении в Facebook посольства России в Латвии.

В дипмиссии отметили, что «такого рода хулиганские выходки в последнее время приобретают в Латвии системный характер».

«Решительно призываем латвийские власти принять действенные меры по поиску и привлечению к ответственности всех виновных в осквернении памятника, устранению последствий данного акта и недопущению подобных действий в будущем», — добавили в посольстве.

Ранее в Уссурийске возбудили дело по факту осквернения Вечного огня.