В Уссурийске возбудили дело по факту осквернения Вечного огня

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В Уссурийске (Приморский край) в понедельник, 8 ноября, местный житель потушил Вечный огонь, залив пламя жидкостью из бутылки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
В Уссурийске возбудили дело по факту осквернения Вечного огня
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

«Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту осквернения мемориального комплекса воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», — говорится в сообщении.

41-летнего мужчину, осквернившего мемориал, доставили в отдел полиции.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК России («Вандализм»).

Как ранее передавало ФАН, в Чувашии завершено расследование дела об осквернении Вечного огня. Документы переданы в суд.

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