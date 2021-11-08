В Уссурийске возбудили дело по факту осквернения Вечного огня
- РИА Новости
Об этом пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.
«Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту осквернения мемориального комплекса воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», — говорится в сообщении.
41-летнего мужчину, осквернившего мемориал, доставили в отдел полиции.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК России («Вандализм»).
Как ранее передавало ФАН, в Чувашии завершено расследование дела об осквернении Вечного огня. Документы переданы в суд.