В Уссурийске возбудили дело по факту осквернения Вечного огня

В Уссурийске (Приморский край) в понедельник, 8 ноября, местный житель потушил Вечный огонь, залив пламя жидкостью из бутылки. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Об этом пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на краевую прокуратуру.

«Уссурийская городская прокуратура организовала проверку по факту осквернения мемориального комплекса воинам-уссурийцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», — говорится в сообщении.

41-летнего мужчину, осквернившего мемориал, доставили в отдел полиции.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК России («Вандализм»).

Как ранее передавало ФАН, в Чувашии завершено расследование дела об осквернении Вечного огня. Документы переданы в суд.