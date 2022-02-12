МИД Бельгии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины

Министерство иностранных дел Бельгии рекомендовало своим гражданам покинуть Украину. Об этом сообщается на сайте бельгийского внешнеполитического ведомства.

«Все поездки на всю территорию Украины категорически не рекомендуются. Гражданам, которые в настоящее время находятся на Украине и чьё присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну», — говорится в сообщении.

С аналогичными заявлениями ранее выступили власти США, Великобритании, Австралии, Японии, Южной Кореи, Эстонии, Латвии, а также правительства Нидерландов, Норвегии и Черногории.