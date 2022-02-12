МИД Бельгии рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины
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«Все поездки на всю территорию Украины категорически не рекомендуются. Гражданам, которые в настоящее время находятся на Украине и чьё присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну», — говорится в сообщении.
С аналогичными заявлениями ранее выступили власти США, Великобритании, Австралии, Японии, Южной Кореи, Эстонии, Латвии, а также правительства Нидерландов, Норвегии и Черногории.