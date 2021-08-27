В Пентагоне заявили, что ожидают новых атак в Кабуле

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Соединённые Штаты считают возможными новые атаки в Кабуле и готовы к ним, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
В Пентагоне заявили, что ожидают новых атак в Кабуле
  • Reuters

«Мы готовы и ожидаем повторения атак в будущем», — сказал он на брифинге.

По последним данным, в результате взрывов у аэропорта в афганской столице 26 августа погибли 170 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.

Президент США Джо Байден заявил, что поручил готовиться к нанесению ударов по объектам и лидерам террористической группировки «Вилаят Хорасан» (филиал ИГ* в Афганистане), на которую в Вашингтоне возлагают вину в организации теракта. 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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