В Пентагоне заявили, что ожидают новых атак в Кабуле
- Reuters
«Мы готовы и ожидаем повторения атак в будущем», — сказал он на брифинге.
По последним данным, в результате взрывов у аэропорта в афганской столице 26 августа погибли 170 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.
Президент США Джо Байден заявил, что поручил готовиться к нанесению ударов по объектам и лидерам террористической группировки «Вилаят Хорасан» (филиал ИГ* в Афганистане), на которую в Вашингтоне возлагают вину в организации теракта.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.