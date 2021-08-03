В Индии за сутки выявили более 30 тысяч случаев коронавируса

В Индии за сутки выявили 30 549 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране достигло 31 726 507.

Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.

За сутки в стране от коронавируса умерли 422 человека, всего в Индии скончались более 425 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

Ранее глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа заявил, что власти страны намерены начать вакцинацию детей против коронавируса к сентябрю этого года.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.