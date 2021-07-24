Индия планирует начать вакцинацию детей против коронавируса к осени

Глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа в эфире телеканала NDTV заявил, что власти страны намерены начать вакцинацию детей против коронавируса к сентябрю этого года.

Как пишет ТАСС, Гулериа отметил, что к этому времени могут получить разрешение на использование вакцин среди детей препараты от индийских компаний Zydus Cadila и Bharat Biotech.

«Я думаю, что Zydus уже провела испытания, и они ждут экстренного разрешения. Испытания COVAXIN от Bharat Biotech (на детях) должны закончиться к августу или сентябрю, и к тому времени мы должны получить одобрение (на использование)», — сказал он.

Гулериа выразил надежду, что к сентябрю уже начнётся вакцинация детей. По его мнению, этот шаг станет «большим стимулом для прерывания цепи передачи инфекции».

Ранее сообщалось, что в Индии общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 превысило 31,3 млн.