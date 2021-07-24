Индия планирует начать вакцинацию детей против коронавируса к осени
- © Reuters
Как пишет ТАСС, Гулериа отметил, что к этому времени могут получить разрешение на использование вакцин среди детей препараты от индийских компаний Zydus Cadila и Bharat Biotech.
«Я думаю, что Zydus уже провела испытания, и они ждут экстренного разрешения. Испытания COVAXIN от Bharat Biotech (на детях) должны закончиться к августу или сентябрю, и к тому времени мы должны получить одобрение (на использование)», — сказал он.
Гулериа выразил надежду, что к сентябрю уже начнётся вакцинация детей. По его мнению, этот шаг станет «большим стимулом для прерывания цепи передачи инфекции».
Ранее сообщалось, что в Индии общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 превысило 31,3 млн.