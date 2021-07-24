В Индии за сутки выявили более 39 тысяч случаев коронавируса

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В Индии за сутки выявили 39 097 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных пациентов с COVID-19 в стране превысило 31,3 млн.
В Индии за сутки выявили более 39 тысяч случаев коронавируса

    Об этом сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Индии.

    За сутки в стране от коронавируса умерли 546 человек, всего в Индии скончались более 420 тыс. пациентов с подтверждённым COVID-19.

    Ранее директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что вакцина «Спутник V» будет эффективна и против индийской мутации коронавируса.

    В мае врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с Nation News дал советы по защите лёгких во время пандемии.

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