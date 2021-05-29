МИД России отреагировал на публикацию о «планах» СССР передать Японии два острова

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Министерство иностранных дел России прокомментировало публикацию японских СМИ о том, что в 1970-х годах СССР якобы был готов передать Японии два из четырёх южнокурильских островов.
МИД России отреагировал на публикацию о «планах» СССР передать Японии два острова
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Обратили внимание на публикацию информагентства Kyodo со ссылкой на материалы из бывшего архива ЦК КПСС», — приводит сообщение РИА Новости.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что изучение и комментирование письменных источников прошлых лет является  прерогативой историков, «тем более если речь идёт о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера».

В министерстве добавили, что в рамках двустороннего диалога с Японией и МИД СССР, и впоследствии МИД России «последовательно продвигали хорошо известную всем позицию: Южные Курилы стали частью нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними неоспорим».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, однако будет делать это только в соответствии с основным российским законом.

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