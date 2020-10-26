Премьер Японии намерен поставить точку в переговорах по Курилам

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что намерен поставить точку в переговорах по Курильским островам, а также будет стремиться подписать мирный договор с Россией.

«Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях, не откладывая это до следующих поколений. С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора», — приводит его слова в ходе речи в парламенте ТАСС.

В конце сентября Суга обсудил с президентом России Владимиром Путиным отношения двух стран.

16 сентября японский парламент большинством голосов утвердил Сугу в качестве премьера.

Его предшественник на этом посту Синдзо Абэ ушёл в отставку по состоянию здоровья.