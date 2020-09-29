Путин и премьер Японии обсудили отношения двух стран

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе телефонного разговора обсудили отношения двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон отмечены достигнутые за последние годы успехи в развитии российско-японского диалога и сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсуждены перспективы взаимодействия в области медицины, включая создание вакцин против коронавируса», — говорится в сообщении.

Также объявлено о намерении продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Ранее генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что Япония придаёт развитию отношений с Россией важное значение и намерена развивать сотрудничество в разных сферах.

По его словам, японская сторона намерена развивать отношения с Россией в таких сферах, как заключение мирного договора, политика, экономика и культура.

Он отметил, что при сотрудничестве Япония будет руководствоваться государственными интересами.