В Японии оценили важность развития отношений с Россией

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Япония придаёт развитию отношений с Россией важное значение и намерена развивать сотрудничество в разных сферах, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.
В Японии оценили важность развития отношений с Россией
  • © REUTERS/Hannibal Hanschke

«Мы по-прежнему придаём серьёзное значение отношениям с Россией, в этом нет никаких изменений», — цитирует ТАСС Като.

По его словам, японская сторона намерена развивать отношения с Россией в таких сферах, как заключение мирного договора, политика, экономика и культура.

Он отметил, что при сотрудничестве Япония будет руководствоваться государственными интересами.

Ранее стало известно, что новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил желание провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября.

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