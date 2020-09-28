В Японии оценили важность развития отношений с Россией

Япония придаёт развитию отношений с Россией важное значение и намерена развивать сотрудничество в разных сферах, заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

«Мы по-прежнему придаём серьёзное значение отношениям с Россией, в этом нет никаких изменений», — цитирует ТАСС Като.

По его словам, японская сторона намерена развивать отношения с Россией в таких сферах, как заключение мирного договора, политика, экономика и культура.

Он отметил, что при сотрудничестве Япония будет руководствоваться государственными интересами.

Ранее стало известно, что новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил желание провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября.