В Японии оценили важность развития отношений с Россией
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«Мы по-прежнему придаём серьёзное значение отношениям с Россией, в этом нет никаких изменений», — цитирует ТАСС Като.
По его словам, японская сторона намерена развивать отношения с Россией в таких сферах, как заключение мирного договора, политика, экономика и культура.
Он отметил, что при сотрудничестве Япония будет руководствоваться государственными интересами.
Ранее стало известно, что новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга выразил желание провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября.