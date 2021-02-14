Путин высказался о развитии отношений с Японией

Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, однако будет делать это только в соответствии с основным российским законом, заявил глава государства Владимир Путин во время встречи с главредами российских СМИ.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации», — приводит слова президента РИА Новости, фрагмент был показан в эфире телеканала «Россия 1».

В начале января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил о намерении развивать отношения с Россией и другими соседними странами.

Также Суга заявлял, что Токио намерен постепенно двигаться к заключению мирного договора с Москвой.