Премьер Японии намерен двигаться к мирному договору с Россией

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Япония намерена постепенно двигаться к заключению мирного договора с Россией, заявил японский премьер-министр Ёсихидэ Суга.
Премьер Японии намерен двигаться к мирному договору с Россией
  • Reuters

По его словам, во время сентябрьского телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным он передал своё намерение «поставить точку в этом вопросе и не оставлять его для последующих поколений».

«Намерены и в дальнейшем шаг за шагом добиваться этого, опираясь на основной курс нашей страны — решить территориальный вопрос и заключить мирный договор», — цитирует Сугу РИА Новости.

Как отмечается, мэр города Нэмуро острова Хоккайдо Масатоси Исигаки попросил главу правительства проводить «сильную дипломатию». Тот заверил, что хотел бы решить этот вопрос как можно скорее.

Ранее Суга заявил о стремлении к всестороннему развитию отношений с Москвой с помощью откровенного диалога.

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