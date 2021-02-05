Япония намерена возобновить обсуждение с Россией проектов на Курилах

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Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги выразил надежду на возобновление обсуждения с Россией совместных проектов хозяйственной деятельности на южных островах Курильской гряды.
Япония намерена возобновить обсуждение с Россией проектов на Курилах
  • РИА Новости

«Что касается проектов на четырёх островах и гуманитарных вопросов, реализация в прошлом году была практически невозможна из-за влияния коронавируса, но мы договорились о возобновлении по мере улучшения ситуации с COVID-19. В любом случае я бы хотел продолжить различные обсуждения между Россией и Японией на различных уровнях в целях их реализации», — цитирует министра РИА Новости.

Он выразил сожаление, что из-за пандемии в 2020 году не удалось провести личных встреч. Однако, по словам Мотэги, стороны договорились продолжить обсуждения, в том числе вопросов заключения мирного договора.

В ходе визита в Японию президента России Владимира Путина в 2016 году была достигнута договорённость обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. При этом не должны нарушаться юридические позиции обеих стран.

Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

Осенью 2019 года состоялся первый пилотный проект поездки японских туристов на Курилы.

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