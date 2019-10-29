В МИД Японии заявили об отправке первых японских туристов на Курилы
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По его словам, группа стартует из порта Немуро на острове Хоккайдо.
«Группа отправится в тур на судне. В неё войдут более 40 туристов и сопровождающих лиц. С 30 ноября она планирует посетить острова Кунашир и Итуруп», — сказал он.
Также Мотэги отметил, что эта поездка станет пробным стартом в разработке полномасштабных туров.
Как предполагается, тур продлится до 4 ноября.
В мае 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что надеется, что на Курильских островах создадут нормальную туристическую инфраструктуру.