В МИД Японии заявили об отправке первых японских туристов на Курилы

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Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что первая пилотная группа японских туристов отправится 29 октября в южную часть Курильских островов.
В МИД Японии заявили об отправке первых японских туристов на Курилы
  • © РИА Новости

По его словам, группа стартует из порта Немуро на острове Хоккайдо.

«Группа отправится в тур на судне. В неё войдут более 40 туристов и сопровождающих лиц. С 30 ноября она планирует посетить острова Кунашир и Итуруп», — сказал он.

Также Мотэги отметил, что эта поездка станет пробным стартом в разработке полномасштабных туров.

Как предполагается, тур продлится до 4 ноября.

В мае 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что надеется, что на Курильских островах создадут нормальную туристическую инфраструктуру. 

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