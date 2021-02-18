Захарова прокомментировала отношения России с Японией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы» прокомментировала отношения России с Японией.
Захарова прокомментировала отношения России с Японией
  • РИА Новости

Отвечая на вопрос о возможности «передачи» Курильских островов для заключения мирного договора с Японией, Захарова подчеркнула, что эту тему, согласно Конституции России, уже нельзя «каким-либо образом обсуждать».

При этом она заявила, что Россия готова к переговорам с Японией для развития отношений.

«Мы, с одной стороны, готовы и переговариваемся, а они всё как-то не отказываются, в том числе от наращивания взаимодействия с США по развёртыванию у себя систем... разных, противоракетных... Мы говорим о том, что надо развивать нормальные взаимовыгодные двусторонние отношения», — сказала она.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, однако будет делать это только в соответствии с основным российским законом.

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