Во Франции высказались против втягивания в противостояние США и КНР

Франция не должна позволять втягивать себя в потенциальное противостояние между США и Китаем, заявил начальник штаба вооружённых сил Франции Франсуа Лекуантр.

«Мы не должны позволить втянуть себя в… противостояние, которое грозит развернуться между Китаем и США», — заявил Лекуантр в интервью газете Figaro.

По его словам, речь не идёт о том, чтобы поставить под вопрос отношения с Вашингтоном.

Он также отметил, что необходимо принять во внимание опасения стран Восточной Европы в условиях перевооружения России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию в Израиле и секторе Газа.