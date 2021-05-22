Во Франции высказались против втягивания в противостояние США и КНР
«Мы не должны позволить втянуть себя в… противостояние, которое грозит развернуться между Китаем и США», — заявил Лекуантр в интервью газете Figaro.
По его словам, речь не идёт о том, чтобы поставить под вопрос отношения с Вашингтоном.
Он также отметил, что необходимо принять во внимание опасения стран Восточной Европы в условиях перевооружения России.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию в Израиле и секторе Газа.