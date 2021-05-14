Макрон обсудил с Нетаньяху ситуацию в Израиле и секторе Газа

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию в Израиле и секторе Газа.

Как говорится в заявлении, распространённом администрацией французского лидера, Макрон обеспокоен судьбой мирных жителей сектора Газа в связи с военной операцией Израиля в ответ на ракетные обстрелы со стороны движения ХАМАС.

«Сегодня президент республики провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в рамках усилий по прекращению эскалации насилия на Ближнем Востоке... подчеркнул настоятельную необходимость возвращения к миру. Он также выразил свою обеспокоенность за гражданское население Газы», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал обострение палестино-израильского конфликта.